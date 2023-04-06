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05:00, 6 апреля 2023Забота о себе

Врач оценил влияние мастурбации на мужское здоровье

Уролог Лубенников: при увлечении некоторыми видами мастурбации мужчину нужно лечить

Фото: ArtOfPhotos / Shutterstock / Fotodom

Мастурбация является одним из естественных проявлений человеческой сексуальности, однако при увлечении некоторыми ее видами мужчину нужно лечить, считает уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. В беседе с «Лентой.ру» он оценил влияние мастурбации на мужское здоровье.

По словам врача, секс — базовая потребность человека, поэтому сексуальность есть в каждом, а мастурбация — одно из ее проявлений. Она не несет вреда для здоровья, настроения и отношений, если мужчина занимается ей параллельно с сексом в паре. При этом мастурбация не должна негативно сказываться на настроении и работоспособности человека, подчеркнул он.

Однако существует дезадаптивная мастурбация, которая может негативным образом отразиться на половой жизни с партнером, предупредил собеседник «Ленты.ру».

При дезадаптивной мастурбации половой член раздражается таким образом или в такой ситуации, которые невозможно реализовать в контакте с половым партнером. Например, мастурбация путем сильного сжатия члена или при просмотре порноконтента с сексуальными девиациями

Александр Лубенниковуролог
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Частая мастурбация может быть проявлением психического заболевания, депрессии, продолжил врач. В этом случае человек занимается ею несколько раз в день, она негативно сказывается на его настроении, работоспособности и приводит к физическому и психическому истощению. В данной ситуации, подчеркнул он, необходимо обращаться за помощью к психотерапевту.

Если вы заметили, что мастурбация носит навязчивый характер, если вы постоянно думаете о ней, это негативно отражается на работоспособности или настроении, нужно как можно быстрее обратиться к психотерапевту

Александр Лубенниковуролог

Если мастурбация является альтернативной сексуальным отношениям в паре и более предпочтительным для мужчины вариантом, то необходимо разбираться, почему так произошло и насколько нарушены сексуальные взаимоотношения между партнерами. Выяснить это поможет врач-сексолог, заключил Лубенников.

Ранее Александр Лубенников рассказал о самых распространенных мужских секс-травмах. Он предупредил, что при полученной во время секса травме нужно срочно обратиться к врачу.

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Вера Владзиевская
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