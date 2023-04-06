Врач оценил влияние мастурбации на мужское здоровье

Уролог Лубенников: при увлечении некоторыми видами мастурбации мужчину нужно лечить

Мастурбация является одним из естественных проявлений человеческой сексуальности, однако при увлечении некоторыми ее видами мужчину нужно лечить, считает уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. В беседе с «Лентой.ру» он оценил влияние мастурбации на мужское здоровье.

По словам врача, секс — базовая потребность человека, поэтому сексуальность есть в каждом, а мастурбация — одно из ее проявлений. Она не несет вреда для здоровья, настроения и отношений, если мужчина занимается ей параллельно с сексом в паре. При этом мастурбация не должна негативно сказываться на настроении и работоспособности человека, подчеркнул он.

Однако существует дезадаптивная мастурбация, которая может негативным образом отразиться на половой жизни с партнером, предупредил собеседник «Ленты.ру».

При дезадаптивной мастурбации половой член раздражается таким образом или в такой ситуации, которые невозможно реализовать в контакте с половым партнером. Например, мастурбация путем сильного сжатия члена или при просмотре порноконтента с сексуальными девиациями Александр Лубенников уролог

Частая мастурбация может быть проявлением психического заболевания, депрессии, продолжил врач. В этом случае человек занимается ею несколько раз в день, она негативно сказывается на его настроении, работоспособности и приводит к физическому и психическому истощению. В данной ситуации, подчеркнул он, необходимо обращаться за помощью к психотерапевту.

Если вы заметили, что мастурбация носит навязчивый характер, если вы постоянно думаете о ней, это негативно отражается на работоспособности или настроении, нужно как можно быстрее обратиться к психотерапевту Александр Лубенников уролог

Если мастурбация является альтернативной сексуальным отношениям в паре и более предпочтительным для мужчины вариантом, то необходимо разбираться, почему так произошло и насколько нарушены сексуальные взаимоотношения между партнерами. Выяснить это поможет врач-сексолог, заключил Лубенников.

Ранее Александр Лубенников рассказал о самых распространенных мужских секс-травмах. Он предупредил, что при полученной во время секса травме нужно срочно обратиться к врачу.