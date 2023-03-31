Врач перечислил распространенные секс-травмы мужчин

Уролог Лубенников: при полученной во время секса травме нужно срочно обратиться к врачу

При полученной во время секса травме нужно срочно обратиться к врачу, говорит уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил распространенные травмы, которыми может закончиться половой акт.

По словам врача, самая частая травма у мужчин, получаемая во время секса, — это разрыв уздечки полового члена, сопровождающийся болью и кровотечением. Лучший метод лечения такой травмы — это операция, так называемая пластика уздечки.

Реже встречается перелом полового члена. Чаще он возникает в позе, когда женщина сверху. При переломе слышен характерный звук (треск) и появляется резкая боль в члене. При этом орган становится черно-синюшного цвета и опухает (напоминает баклажан). Эта ситуация требует скорейшего обращения к врачу, так как в большинстве случаев необходимо делать операцию Александр Лубенников уролог

Лубенников напомнил, что в некоторых случаях уколы в половой член для создания эрекции приводят к приапизму — болезненной, стойкой эрекции, которая не сопровождается возбуждением. Если это произошло, необходимо в кратчайшие сроки обратиться за медицинской помощью, поскольку после 24 часов приапизма высока вероятность постоянного нарушения потенции.

Иногда пары или мужчина самостоятельно осуществляют введение в мочеиспускательный канал инородных тел, что приводит к травме уретры. Данная ситуация сопровождается выделением крови из уретры вне акта мочеиспускания Александр Лубенников уролог

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что изредка встречается перекрут яичка во время секса. Это характерно, как правило, для молодых мужчин. При перекруте возникает резкая боль, яичко «подтягивается» к основанию полового члена. Результат лечения и сохранения яичка зависит от оперативности медицинской помощи.

Ранее Александр Лубенников рассказал, что стресс и болезни могут лишать мужчин эякуляции. Из-за этого мужчин пропадают оргазмы.