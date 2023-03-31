Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 31 марта 2023Забота о себе

Врач перечислил распространенные секс-травмы мужчин

Уролог Лубенников: при полученной во время секса травме нужно срочно обратиться к врачу

Фото: Jakob Owens / Unsplash

При полученной во время секса травме нужно срочно обратиться к врачу, говорит уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил распространенные травмы, которыми может закончиться половой акт.

По словам врача, самая частая травма у мужчин, получаемая во время секса, — это разрыв уздечки полового члена, сопровождающийся болью и кровотечением. Лучший метод лечения такой травмы — это операция, так называемая пластика уздечки.

Реже встречается перелом полового члена. Чаще он возникает в позе, когда женщина сверху. При переломе слышен характерный звук (треск) и появляется резкая боль в члене. При этом орган становится черно-синюшного цвета и опухает (напоминает баклажан). Эта ситуация требует скорейшего обращения к врачу, так как в большинстве случаев необходимо делать операцию

Александр Лубенниковуролог

Лубенников напомнил, что в некоторых случаях уколы в половой член для создания эрекции приводят к приапизму — болезненной, стойкой эрекции, которая не сопровождается возбуждением. Если это произошло, необходимо в кратчайшие сроки обратиться за медицинской помощью, поскольку после 24 часов приапизма высока вероятность постоянного нарушения потенции.

Иногда пары или мужчина самостоятельно осуществляют введение в мочеиспускательный канал инородных тел, что приводит к травме уретры. Данная ситуация сопровождается выделением крови из уретры вне акта мочеиспускания

Александр Лубенников уролог
Материалы по теме:
«Платье оказалось вокруг шеи, а колготки спущены до колен» История врача, который боялся оскорбить пациентов при осмотре
«Платье оказалось вокруг шеи, а колготки спущены до колен»История врача, который боялся оскорбить пациентов при осмотре
12 сентября 2021
«Он использовал мою мать, когда она была уязвимее всего» Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
«Он использовал мою мать, когда она была уязвимее всего»Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
20 марта 2019

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что изредка встречается перекрут яичка во время секса. Это характерно, как правило, для молодых мужчин. При перекруте возникает резкая боль, яичко «подтягивается» к основанию полового члена. Результат лечения и сохранения яичка зависит от оперативности медицинской помощи.

Ранее Александр Лубенников рассказал, что стресс и болезни могут лишать мужчин эякуляции. Из-за этого мужчин пропадают оргазмы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
В Крыму предупредили ВСУ о катастрофе при попытке прорыва к Азовскому морю
Застрявшая из-за снегопада на трассе М-4 семья пожаловалась на обморожение
В подконтрольном Украине Запорожье повредили инфраструктурный объект
Застрявшие на трассе М4 «Дон» водители пожаловались на отсутствие помощи
Российский следователь стал жертвой шантажа начальника из-за компромата
Нидерланды объединят собственные сухопутные силы с немецкими
Врач перечислил распространенные секс-травмы мужчин
Россиянин увидел бывшую жену с другим мужчиной и заживо сжег ее вместе с отцом
На Украине предложили вернуть стране статус ядерного государства
Назван срок окончательного вывода войск Германии из Мали
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.