Врач назвал причины исчезновения оргазмов у мужчин

Уролог Александр Лубенников: стресс и болезни могут лишить мужчин эякуляции и оргазмов

Исчезновение у мужчин эякуляции и оргазмов может быть связано со стрессом и болезнями, рассказал уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Эти и другие причины подобного расстройства он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Врач рассказал, что отсроченная или задержанная эякуляция — форма сексуальной дисфункции, при которой у мужчины наблюдаются постоянные или периодические задержки (более 25 минут фрикций) или отсутствие эякуляции и оргазма. При этом проблем с возбуждением и эрекцией нет.

Задержанная эякуляция относится к нарушениям оргазма и семяизвержения у мужчин и является одной из наименее изученных форм сексуальной дисфункции. По данным мировых исследований, всего три процента мужчин сталкиваются с этой проблемой Александр Лубенников уролог

Трудности с эякуляцией и оргазмами возникают на фоне телесных заболеваний и психических проблем. «Аномалии развития, повреждения спинного мозга, рассеянный склероз, декомпенсированный сахарный диабет, нарушение иннервации после удаления предстательной железы, лимфатических узлов рядом с аортой, — все это может стать причиной отсроченной эякуляции», — пояснил Лубенников.

Изменения в предстательной железе после операций на ней, аномалии развития предстательной железы и мочевого пузыря, патология щитовидной железы (гипотиреоз) и низкий уровень тестостерона также могут вызвать задержку эякуляции, продолжил врач. Проблемами в интимной сфере могут также обернуться уретрит, мочеполовой туберкулез, шистосомоз.

Антидепрессанты, нейролептики, альфасимпатолитики, тиазидные диуретики, а также злоупотребление алкоголем и наркотическая зависимость могут привести к нарушениям эякуляции, оказывая влияние на центральную и периферическую нервные системы

Александр Лубенников уролог

Собеседник «Ленты.ру» пояснил, что проблемы с психикой являются главной причиной нарушений в интимной сфере. Фобии, тревоги, враждебность, проблемы в отношениях с женщинами, особенности вероисповедания могут наложить отпечаток на эмоциональное состояние человека и сказаться на его здоровье.

В ряде случаев к задержанной эякуляции может приводить порнозависимость Александр Лубенников уролог

Наиболее эффективным методом коррекции пожизненной задержки эякуляции является психо- и секс-терапия. Благотворный эффект психотерапии зависит от тяжести дисфункции и восприимчивости пациента в каждом конкретном случае. Сегодня не существует лекарств с доказанной высокой эффективностью действия для лечения задержки эякуляции подвел итог врач.

Ранее уролог Антон Ротов рассказал о способах борьбы с преждевременной эякуляцией. Он пояснил, что для борьбы с расстройством используют методы, снижающие повышенную чувствительность головки.

