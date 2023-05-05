Подполковник и капитан российской полиции погибли в зоне проведения СВО

Подполковник и капитал полиции из Татарстана погибли в зоне спецоперации

Подполковник и капитан полиции из Татарстана погибли при исполнении служебных обязанностей в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает официальный Telegram-канал республиканского главка МВД России.

Погибшие длительное время служили в силовых структурах, были отмечены руководством и награждены ведомственными медалями.

Управление МВД России по Татарстану выразило соболезнования родным и близким офицеров.

Ранее стало известно о гибели в зоне проведения СВО депутата Верховного совета Хакасии Дмитрия Иванова. У депутата остались вдова и пятеро детей.