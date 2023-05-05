69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
15:13, 5 мая 202369-я параллель

Перегон сотен ямальских оленей на летние пастбища сняли с воздуха

В Приуралье засняли на видео перегон сотен оленей на летние пастбища

В Приуралье (Ямало-Ненецкий автономный округ) начался перегон оленей на летние пастбища. Снятое с воздуха видео процесса опубликовал Telegram-канал «Мы из Приуралья».

На запись попали сотни животных — с высоты видно, насколько крупными являются оленьи стада. Также съемка с воздуха позволила запечатлеть пейзажи Крайнего Севера — оленей ведут через лес, в котором еще остался снег.

Ранее в Якутии представили первую в мире коллекцию из восьми NFT-оленей в рамках проекта «Цифровой оленевод». Технология NFT-токенов позволяет приобрести оленя и дать ему имя. К цифровому оленю прикреплен реальный олень в стойбище — за ним можно наблюдать онлайн при помощи GPS-трекера. Своему оленю можно будет покупать и дарить подарки. Покупатель также сможет заключить фьючерсный контракт на определенное количество килограммов пантов домашнего оленя.

Майя Гавашели
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало потери украинских войск в районе Артемовска
Российского посла вызвали в МИД Польши
В Запорожской области объявили о вывозе жителей прифронтовых населенных пунктов
В Германии собрались увеличить производство снарядов для помощи Украине
Врач подсказал способ справиться с аллергией без лекарств
Американцы объяснили свое желание остаться в России
Показано равномерное распределение темной энергии во Вселенной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.