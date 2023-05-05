Перегон сотен ямальских оленей на летние пастбища сняли с воздуха

В Приуралье засняли на видео перегон сотен оленей на летние пастбища

В Приуралье (Ямало-Ненецкий автономный округ) начался перегон оленей на летние пастбища. Снятое с воздуха видео процесса опубликовал Telegram-канал «Мы из Приуралья».

На запись попали сотни животных — с высоты видно, насколько крупными являются оленьи стада. Также съемка с воздуха позволила запечатлеть пейзажи Крайнего Севера — оленей ведут через лес, в котором еще остался снег.

Ранее в Якутии представили первую в мире коллекцию из восьми NFT-оленей в рамках проекта «Цифровой оленевод». Технология NFT-токенов позволяет приобрести оленя и дать ему имя. К цифровому оленю прикреплен реальный олень в стойбище — за ним можно наблюдать онлайн при помощи GPS-трекера. Своему оленю можно будет покупать и дарить подарки. Покупатель также сможет заключить фьючерсный контракт на определенное количество килограммов пантов домашнего оленя.