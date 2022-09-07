В Арктике оленей решили прикрепить к виртуальному пространству

В Якутии представили первую в мире NFT коллекцию оленей «Цифровой оленевод»

В российской Арктике оленей решили прикрепить к виртуальному пространству. Для этого в Якутии представили первую в мире NFT-коллекцию оленей, сообщили «Ленте.ру» в пресс-центре региона.

Проект «Цифровой оленевод» включает в себя обеспечение стойбищ доступом к интернету. Кроме того, запланирована организация образовательных курсов для оленеводов, а также содействие в трудоустройстве обученных специалистов. Сама коллекция состоит из восьми цифровых оленей.

«Технологии NFT-токенов дают покупателю возможность приобрести оленя, дать ему имя. К NFT-аватару прикреплен реальный олень из стойбища. За животным можно наблюдать в режиме онлайн посредством GPS-трекера. Своему оленю можно будет покупать и дарить подарки», — говорится в сообщении пресс-центра.

По словам руководителя объединения «Кындыкан» Маргариты Поповой, проект даст оленеводам возможности дополнительного заработка. Кроме того, покупатель сможет заключить фьючерсный контракт на определенное количество килограммов пантов домашнего оленя.

«Фьючерсы позволят увеличить поголовье оленей и коммерциализировать рынок сбыта пантов. Подобным контрактом могут воспользоваться люди, которые хотят помочь экологии Арктики и внести вклад в развитие Севера», — объяснили в сообщении.

Авторы инициативы считают, что проводимая цифровизация стойбищ поможет предупредить отток подрастающего поколения, а также поспособствовать популяризации культуры коренных народов Севера.

Ранее сотрудник сектора социально-экономических исследований Научного центра изучения Арктики Константин Филант заявил, что традиционный уклад жизни оленеводов из российской Арктики сохранится и в двадцать первом веке.