В Белом доме заявили о выгоде дефолта в США для России и Китая

Белый дом: Китая и Россия извлекут выгоду из хаоса после объявления дефолта в США

Объявление дефолта в США сыграет на руку Китаю и России. Такое мнение выразила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, передает газета The Washington Post.

«Такие страны, как Китай и Россия извлекут выгоду из "хаоса“, который возникнет, если Соединенные Штаты объявят дефолт по своему долгу», — отметила она. Янг пояснила, что Москва и Пекин представят это как доказательство неэффективности демократии.

В феврале бюджетное управление конгресса США предупредило, что страна может столкнуться с дефолтом уже в июле-сентябре текущего года. Американская администрация призвала законодателей оперативно и без предварительных условий повысить лимиты заимствований или приостановить их действие.