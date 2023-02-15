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22:49, 15 февраля 2023Мир

В США назвали сроки вероятного дефолта

Бюджетное управление конгресса США предупредило о возможности дефолта в июле-сентябре

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

США могут столкнуться с дефолтом уже в июле-сентябре 2023 года. Это произойдет, если не будут повышены лимиты госдолга. Об этом предупредило бюджетное управление конгресса. Данные доклада приводит РИА Новости.

Отмечается, что если лимит госдолга не будет изменен, то возможности правительства для привлечения заимствований с использованием экстраординарных мер будут исчерпаны в четвертом квартале текущего финансового года.

Администрация Соединенных Штатов призвала законодателей оперативно и без предварительных условий повысить лимиты заимствований или приостановить их действие. При этом республиканская оппозиция настаивает на переговорах на тему сокращения бюджетных трат.

Ранее генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихан также допустил, что в США может произойти дефолт по государственному долгу. Он призвал граждан страны обратить внимание на эту проблему.

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Екатерина Подвигина
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