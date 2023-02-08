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21:57, 8 февраля 2023Мир

В США предупредили о риске дефолта

Гендиректор Bank of America Мойнихан призвал граждан США готовиться к дефолту по госдолгу

Брайан Мойнихан. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихан допустил, что в США может произойти дефолт по государственному долгу. Об этом он высказался в эфире телеканала CNN.

Мойнихан предупредил о риске дефолта по госдолгу в США и призвал граждан страны обратить внимание на эту проблему.

«Мы должны быть готовы к этому не только в нашей стране, но и в других странах мира. Вы надеетесь, что этого не произойдет. Но надежда — это не стратегия, так что нужно готовиться», — подчеркнул гендиректор Bank of America.

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4 февраля 2023

Ранее 8 февраля президент США Джо Байден призвал Конгресс повысить потолок госдолга США «без предварительных условий». Он напомнил, что Конгресс оплачивал счета страны, чтобы «предотвратить экономическую катастрофу» в Соединенных Штатах.

До этого спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти назвал государственный долг главной угрозой для страны. Он подчеркнул, что этот показатель достигает 120 процентов американского ВВП и превышает по объему всю американскую экономику.

19 января Министерство финансов США объявило о введении чрезвычайных мер для предотвращения дефолта после достижения максимального уровня госдолга, установленного в размере 31,4 триллиона долларов.

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Марина Совина
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