В США предупредили о риске дефолта

Гендиректор Bank of America Мойнихан призвал граждан США готовиться к дефолту по госдолгу

Генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихан допустил, что в США может произойти дефолт по государственному долгу. Об этом он высказался в эфире телеканала CNN.

Мойнихан предупредил о риске дефолта по госдолгу в США и призвал граждан страны обратить внимание на эту проблему.

«Мы должны быть готовы к этому не только в нашей стране, но и в других странах мира. Вы надеетесь, что этого не произойдет. Но надежда — это не стратегия, так что нужно готовиться», — подчеркнул гендиректор Bank of America.

Ранее 8 февраля президент США Джо Байден призвал Конгресс повысить потолок госдолга США «без предварительных условий». Он напомнил, что Конгресс оплачивал счета страны, чтобы «предотвратить экономическую катастрофу» в Соединенных Штатах.

До этого спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти назвал государственный долг главной угрозой для страны. Он подчеркнул, что этот показатель достигает 120 процентов американского ВВП и превышает по объему всю американскую экономику.

19 января Министерство финансов США объявило о введении чрезвычайных мер для предотвращения дефолта после достижения максимального уровня госдолга, установленного в размере 31,4 триллиона долларов.