Американский конгрессмен назвал главную угрозу для США

Спикер палаты представителей Маккарти назвал государственный долг главной угрозой для США

Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти назвал государственный долг главной угрозой для страны. Такое заявление он сделал по итогам встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом. Его цитирует РИА Новости.

Маккарти отметил, что американский госдолг сейчас составляет 120 процентов американского ВВП — то есть превышает по объему всю американскую экономику. «Это больше, чем когда-либо в американской истории», — указал он.

При этом он подчеркнул, что поступающие в государственную казну доходы сейчас также выше, чем когда-либо в истории. По его словам, у США проблемы с расходами.

19 января Минфин США заявил о введении чрезвычайных мер, чтобы избежать дефолта после достижения максимального уровня госдолга, установленного в размере 31,4 триллиона долларов. В настоящее время непогашенный долг страны превысил 31,38 триллиона долларов.

Ранее новый спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти после избрания на должность заявил, что намерен прекратить расточительные расходы Вашингтона и рост госдолга страны. Пост спикера палаты представителей считается третьим по значимости в США.