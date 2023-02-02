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01:41, 2 февраля 2023Мир

Американский конгрессмен назвал главную угрозу для США

Спикер палаты представителей Маккарти назвал государственный долг главной угрозой для США

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти назвал государственный долг главной угрозой для страны. Такое заявление он сделал по итогам встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом. Его цитирует РИА Новости.

Маккарти отметил, что американский госдолг сейчас составляет 120 процентов американского ВВП — то есть превышает по объему всю американскую экономику. «Это больше, чем когда-либо в американской истории», — указал он.

При этом он подчеркнул, что поступающие в государственную казну доходы сейчас также выше, чем когда-либо в истории. По его словам, у США проблемы с расходами.

19 января Минфин США заявил о введении чрезвычайных мер, чтобы избежать дефолта после достижения максимального уровня госдолга, установленного в размере 31,4 триллиона долларов. В настоящее время непогашенный долг страны превысил 31,38 триллиона долларов.

Ранее новый спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти после избрания на должность заявил, что намерен прекратить расточительные расходы Вашингтона и рост госдолга страны. Пост спикера палаты представителей считается третьим по значимости в США.

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Марина Совина
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