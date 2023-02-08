Байден призвал Конгресс повысить потолок госдолга США

Президент Байден призвал Конгресс повысить потолок государственного долга США

Американский лидер Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу призвал законодателей повысить потолок государственного долга США по примеру прошлых лет «без предварительных условий». Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Глава Белого дома заявил, что раньше Конгресс оплачивал счета Соединенных Штатов, чтобы «предотвратить экономическую катастрофу» для страны. «Сегодня вечером я прошу конгресс последовать этому примеру», — заявил политик.

По его словам, ряд политиков-республиканцев намерены «взять экономику США в заложники», если он не согласится с их экономической программой.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти назвал государственный долг главной угрозой для страны. Он отметил, что американский госдолг сейчас составляет 120 процентов американского ВВП — то есть превышает по объему всю американскую экономику.

19 января Министерство финансов США заявило о введении чрезвычайных мер, чтобы избежать дефолта после достижения максимального уровня госдолга, установленного в размере 31,4 триллиона долларов.