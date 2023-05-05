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20:24, 5 мая 2023Россия

Стало известно о попытке прорыва диверсантов на пикапах на территорию России

Mash: несколько десятков диверсантов попытались прорваться на территорию Брянской области

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Несколько десятков диверсантов на пикапах попытались проникнуть на территорию Брянской области. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что попытка прорыва была совершена около 16:00 по московскому времени через приграничный Стародубский район.

Во время попытки прорыва диверсанты были на пикапах. По информации Telegram-канала, по всему району объявили тревогу и выставили блокпосты. Около села Демьянки их встретили солдаты Вооруженных сил России и отогнали на территорию Украины.

На данный момент в районе все спокойно, данных о пострадавших нет. Официальных подтверждений данной информации сейчас нет.

Ранее глава региона Александр Богомаз сообщил о подрыве железной дороги. Инцидент произошел на 136-м километре железнодорожных путей БрянскУнеча. Грузовой поезд сошел с рельсов в результате работы взрывного устройства. Пострадавших, по словам губернатора, нет.

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Никита Абрамов
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