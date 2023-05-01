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12:54, 1 мая 2023Россия

Показана возможная цель подорвавших железную дорогу под Брянском

Mash показал кадры поезда, который мог быть целью подорвавших железную дорогу под Брянском

Фото: Telegram-канао Mash

Показана возможная цель диверсантов, которые подорвали железную дорогу под Брянском. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

Авторы канала прикрепили к посту фотографии поезда. «По нашей информации, именно этот поезд с топливом и стройматериалами и был целью диверсантов, подорвавших железную дорогу в Брянской области», — сказано в сообщении.

Утверждается также, что в нескольких километрах от места диверсии расположена нефтеналивная станция.

О подрыве железной дороги в Брянской области ранее сообщил глава региона Александр Богомаз. Инцидент произошел на 136-м километре железнодорожных путей Брянск — Унеча. Грузовой поезд сошел с рельс в результате работы взрывного устройства. Пострадавших, по словам губернатора, нет.

По предварительным данным, в подрыве железной дороге участвовали два мужчины.

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Варвара Кошечкина
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