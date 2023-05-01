Показана возможная цель подорвавших железную дорогу под Брянском

Mash показал кадры поезда, который мог быть целью подорвавших железную дорогу под Брянском

Показана возможная цель диверсантов, которые подорвали железную дорогу под Брянском. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

Авторы канала прикрепили к посту фотографии поезда. «По нашей информации, именно этот поезд с топливом и стройматериалами и был целью диверсантов, подорвавших железную дорогу в Брянской области», — сказано в сообщении.

Утверждается также, что в нескольких километрах от места диверсии расположена нефтеналивная станция.

О подрыве железной дороги в Брянской области ранее сообщил глава региона Александр Богомаз. Инцидент произошел на 136-м километре железнодорожных путей Брянск — Унеча. Грузовой поезд сошел с рельс в результате работы взрывного устройства. Пострадавших, по словам губернатора, нет.

По предварительным данным, в подрыве железной дороге участвовали два мужчины.