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10:33, 5 мая 2023Экономика

Курс доллара опустился ниже 77 рублей

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта
СюжетКурс доллара:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта, свидетельствуют данные торгов.

Утром 5 мая американская валюта снижалась до 76,98 рубля. По состоянию на 10:16 мск доллар торгуется по 77,3 рубля (минус 77 копеек). Евро также снижается на 77 копеек, до 85,4 рубля.

Поддержку рублю оказывает решение Минфина сократить продажи валюты в рамках бюджетного правила в мае почти в два раза — до 40,4 миллиарда рублей (2 миллиарда в день), отметил в разговоре с РБК главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

Такой шаг министерства, в свою очередь, связан с тем, что его прогнозы по уровню нефтегазовых доходов в апреле не оправдались. Минфин готовился недополучить 113,6 миллиарда рублей, однако в результате было получено еще на 32,4 миллиарда меньше. В мае ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов составит минус 8,1 миллиарда рублей.

Среди других факторов укрепления рубля эксперты называют ввод лимита на покупку валюты со стороны иностранного бизнеса, сокращение дисконта на российскую нефть, а также ужесточения Западом мониторинга за экспортом подсанкционной продукции из стран СНГ и Турции в Россию.

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Софья Ермакова
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