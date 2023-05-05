Курс доллара опустился ниже 77 рублей

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта, свидетельствуют данные торгов.

Утром 5 мая американская валюта снижалась до 76,98 рубля. По состоянию на 10:16 мск доллар торгуется по 77,3 рубля (минус 77 копеек). Евро также снижается на 77 копеек, до 85,4 рубля.

Поддержку рублю оказывает решение Минфина сократить продажи валюты в рамках бюджетного правила в мае почти в два раза — до 40,4 миллиарда рублей (2 миллиарда в день), отметил в разговоре с РБК главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

Такой шаг министерства, в свою очередь, связан с тем, что его прогнозы по уровню нефтегазовых доходов в апреле не оправдались. Минфин готовился недополучить 113,6 миллиарда рублей, однако в результате было получено еще на 32,4 миллиарда меньше. В мае ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов составит минус 8,1 миллиарда рублей.

Среди других факторов укрепления рубля эксперты называют ввод лимита на покупку валюты со стороны иностранного бизнеса, сокращение дисконта на российскую нефть, а также ужесточения Западом мониторинга за экспортом подсанкционной продукции из стран СНГ и Турции в Россию.