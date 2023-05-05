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05:55, 5 мая 2023Путешествия

Употребившая марихуану туристка поссорилась с парнем и упала с крыши отеля

New York Daily News: туристка употребила марихуану с парнем и погибла, упав с крыши отеля

Фото: Thought Catalog / Unsplash

Приехавшая с парнем и ребенком в Нью-Йорк туристка употребила марихуану и погибла, упав с крыши отеля. Об этом сообщает New York Daily News.

Как заявили очевидцы, 22-летняя Дезира Андерсен (Dezirae Andersen) упала с крыши девятиэтажной гостиницы и разбилась о строительные леса вдоль тротуара. Девушка погибла на месте, а ее молодого человека, 24-летнего Тайлера Гриффина (Tyler Griffin), арестовала прибывшая на место происшествия полиция.

По информации издания, Андерсен приехала в мегаполис из Колорадо, чтобы познакомить восьмимесячного младенца с родителями бойфренда. Заселившись в отель OYO Times Square, пара употребила марихуану, после чего начала ссориться. Спустя время они вышли в коридор и продолжали конфликтовать, не заметив, как ребенок едва не упал с лестницы. Постояльцы гостиницы рассказали, что вскоре после этого Андерсен поднялась на крышу.

Родные погибшей организовали сбор средств, чтобы доставить ее тело обратно в Колорадо для похорон. Они также отметили, что никогда не слышали о ссорах между парой.

Ранее в марте российский турист сорвался с 50-метровой скалы на Алтае и погиб. Несчастный случай произошел с 38-летним жителем Кемеровской области на перевале Кату-Ярык.

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Зарина Дзагоева
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