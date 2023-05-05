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15:15, 5 мая 2023Россия

Российские войска пресекли деятельность трех разведгрупп в Харьковской области

Минобороны: армия России пресекла деятельность трех ДРГ на купянском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на купянском направлении. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, в районе населенного пункта Огурцово Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов одного из подразделений сил территориальной обороны Украины.

Всего за последние сутки на купянском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми до 95 человек. Помимо живой силы противника, было уничтожено два артиллерийских орудия, в том числе гаубица М777 американского производства.

Также за минувшие сутки был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов противника на краснолиманском направлении.

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Алан Босиков
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