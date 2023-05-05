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15:12, 5 мая 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении склада боеприпасов на одном из направлений

Минобороны заявило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска уничтожили склад артиллерийских боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в пятницу, 5 мая, журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Петровское Луганской народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на данном направлении Вооруженные силы (ВС) России уничтожили до 65 бойцов ВСУ, боевую бронированную машину, пикап, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

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Никита Абрамов
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