Минобороны отчиталось об уничтожении склада боеприпасов на одном из направлений

Минобороны заявило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска уничтожили склад артиллерийских боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в пятницу, 5 мая, журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Петровское Луганской народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на данном направлении Вооруженные силы (ВС) России уничтожили до 65 бойцов ВСУ, боевую бронированную машину, пикап, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар «умными бомбами» по объектам Украины на херсонском направлении. Уточняется, что «умные бомбы» ВКС России уничтожили склады с боеприпасами и топливом ВСУ под Херсоном.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.