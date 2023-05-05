Минобороны отчиталось об уничтожении склада боеприпасов на одном из направлений
Российские войска уничтожили склад артиллерийских боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в пятницу, 5 мая, журналистам сообщили в Минобороны России.
«В районе населенного пункта Петровское Луганской народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, на данном направлении Вооруженные силы (ВС) России уничтожили до 65 бойцов ВСУ, боевую бронированную машину, пикап, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар «умными бомбами» по объектам Украины на херсонском направлении. Уточняется, что «умные бомбы» ВКС России уничтожили склады с боеприпасами и топливом ВСУ под Херсоном.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.