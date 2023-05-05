В поле в российском регионе нашли трехметровый дрон-разведчик

SHOT: в поле у поселка Нижнедонской Ростовской области нашли трехметровый дрон-разведчик

В поле в Ростовской области нашли трехметровый дрон-разведчик. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, дрон занимался наводкой на местную газораспределительную станцию, его обнаружил житель российского региона в двух километрах от поселка Нижнедонской.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли дрон и выяснили, что в длину он составляет три метра, в ширину — 75 сантиметров. Предполагается, что дрон прилетел с территории Украины. По каким причинам он упал в поле, пока неизвестно.

Днем ранее, 4 мая, под Белгородом сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Shark, который предназначался для разведки. На беспилотнике нашли камеру с 30-кратным зумом, которая, как предполагается, могла вскрыть российские позиции на несколько километров.

В восьми регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.