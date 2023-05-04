В приграничном российском регионе сбили предназначенный для разведки дрон

Mash: под Белгородом сбили предназначенный для разведки и корректировки огня дрон Shark

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Shark, который предназначался для разведки, сбили под Белгородом. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, беспилотник предназначался для разведки и корректировки направления ударов украинских ракет, в частности, HIMARS. Дрон пролетел над российской территорией около пяти километров, затем его сбили и он упал в поле.

При осмотре дрона специалисты не нашли на нем взрывных устройств. На беспилотнике была камера с 30-ти кратным зумом, которая, как предполагается, могла вскрыть российские позиции на несколько километров.

Днем ранее, 3 мая, беспилотник врезался в водонапорную башню на территории свинокомплекса. Предположительно дрон запустили из села Поповка, которое находится в Сумской области Украины.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.