Показано равномерное распределение темной энергии во Вселенной

MNRAS: темная энергия распространена равномерно в пространстве и во времени

Ученые Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана и Национального университета Ченг Кунг на Тайване показали, что темная энергия равномерно распределена в пространстве и времени. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Исследователи проанализировали данные рентгеновского космического телескопа eROSITA, который предназначен для обзора всего неба в поисках галактических скоплений. На формирование крупных космических объектов, таких как галактические скопления, влияет как гравитация, так и темная материя, которая действует как антигравитация, отталкивающая массивные объекты друг от друга и отвечающая за расширение Вселенной. Предполагается, что именно темная энергия ограничивает размер галактических скоплений.

Космологи изучили выборку из 500 скоплений галактик массой от триллионов до квадриллиона масс Солнца. При сравнении данных наблюдений и теоретических предсказаний выяснилось, что темная энергия составляет около 76 процентов общей плотности энергии во Вселенной. Более того, расчеты показали, что плотность темной энергии оказывается однородной в пространстве и постоянной во времени.

По словам авторов, результаты согласуются с другими исследованиями скоплений галактик, а также наблюдений с использованием метода слабого гравитационного линзирования и изучением космического микроволнового фона. Все они предполагают, что темная энергия может быть описана простой константой, обычно называемой «космологической постоянной».