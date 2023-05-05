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14:36, 5 мая 2023Мир

В ООН рассказали об ожиданиях по зерновой сделке

В ООН заявили, что ожидают конструктивной дискуссии со сторонами зерновой сделки

Фото: Andrew Kravchenko / AP

В ООН ожидают конструктивной дискуссии со сторонами зерновой сделки в ходе предстоящих на следующей неделе переговоров в Стамбуле, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак. Его цитирует ТАСС.

«Мы ждем с нетерпением конструктивных и откровенных дискуссий со всеми сторонами в целях преодоления трудностей и работы в направлении продолжения и полного выполнения инициативы», — сказал он.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что существуют риски срыва зерновой сделки и прекращения поставок продовольствия по зерновому коридору в случае, если встреча делегаций России, Украины и Турции 5 мая в Стамбуле не принесет результатов.

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Глеб Бажуткин
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