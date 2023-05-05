В ООН рассказали об ожиданиях по зерновой сделке

В ООН заявили, что ожидают конструктивной дискуссии со сторонами зерновой сделки

В ООН ожидают конструктивной дискуссии со сторонами зерновой сделки в ходе предстоящих на следующей неделе переговоров в Стамбуле, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак. Его цитирует ТАСС.

«Мы ждем с нетерпением конструктивных и откровенных дискуссий со всеми сторонами в целях преодоления трудностей и работы в направлении продолжения и полного выполнения инициативы», — сказал он.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что существуют риски срыва зерновой сделки и прекращения поставок продовольствия по зерновому коридору в случае, если встреча делегаций России, Украины и Турции 5 мая в Стамбуле не принесет результатов.