Пожар на российском заводе с горючими жидкостями попал на видео

Пожар на заводе с легковоспламеняющимися жидкостями в Екатеринбурге попал на видео

Пожар на складах с легковоспламеняющимися жидкостями в Екатеринбурге попал на видео. Кадры с места опубликованы в местной группе во «Вконтакте».

ЧП произошло 5 мая на Базальтовой улице. По последним данным, площадь пожара увеличилась с 150 до 2000 квадратных метров.

Огнем охвачены два складских помещения, в которых находятся горючие жидкости и резина, уточнили в ГУ МЧС России по Свердловской области. В тушении задействованы 57 огнеборцев и 13 единиц спецтехники. Процесс осложняется удаленностью водоисточников.

