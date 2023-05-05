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13:10, 5 мая 2023Россия

Пожар на российском заводе с горючими жидкостями попал на видео

Пожар на заводе с легковоспламеняющимися жидкостями в Екатеринбурге попал на видео

Пожар на складах с легковоспламеняющимися жидкостями в Екатеринбурге попал на видео. Кадры с места опубликованы в местной группе во «Вконтакте».

ЧП произошло 5 мая на Базальтовой улице. По последним данным, площадь пожара увеличилась с 150 до 2000 квадратных метров.

Огнем охвачены два складских помещения, в которых находятся горючие жидкости и резина, уточнили в ГУ МЧС России по Свердловской области. В тушении задействованы 57 огнеборцев и 13 единиц спецтехники. Процесс осложняется удаленностью водоисточников.

Евгения Куликова
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