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18:05, 5 мая 2023Ценности

Дерматолог предостерегла от введения филлеров в четыре зоны лица

Дерматолог Денис Серрано предостерегла от введения филлеров в лоб, скулы и переносицу

Кадр: @denisseserrano

Дерматолог Денис Серрано предостерегла от введения филлеров в четыре зоны лица. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

По словам врача, данная манипуляция разглаживает морщины и корректирует возрастные изменения с помощью специального гелевого наполнителя. Однако эксперт отметила, что введение препарата в лоб, скулы и переносицу может спровоцировать застой кровообращения в тканях.

Особое внимание специалистка обратила на область под глазами. «Если наполнитель попадет в артерии, расположенные близко к вашим глазам, то вы можете ослепнуть», — предупредила она.

В марте блогер Брук Хатти из США сделала популярную косметическую процедуру и показала неожиданные последствия. Инфлюэнсерша с никнеймом brookehutty призналась, что уже много лет прибегает к инъекционным процедурам для коррекции внешности. По ее словам, в 2018 году она решила избавиться от первых признаков старения с помощью филлеров в области слезной борозды. Затем пользовательница сети продемонстрировала результат после проведенных манипуляций. На размещенном видео она показала, что вокруг ее носа образовались многочисленные отеки, а под глазами — мешки.

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Мария Винар
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