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13:38, 28 марта 2023Ценности

Блогерша показала неожиданные последствия популярной косметической процедуры

Блогерша Брук Хатти из США показала неожиданные последствия филлеров в слезную борозду

Кадр: @brookehutty

Блогерша Брук Хатти из США сделала популярную косметическую процедуру и показала неожиданные последствия. Соответствующими кадрами она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом brookehutty призналась, что уже много лет прибегает к инъекционным процедурам для коррекции своей внешности. По ее словам, в 2018 году она решила избавиться от первых признаков старения с помощью филлеров в области слезной борозды. Затем пользовательница сети продемонстрировала результат после проведенных манипуляций.

На размещенных кадрах видно, что в области носа женщины образовались многочисленные отеки, а под глазами — мешки. «Честно говоря, это могло закончиться хуже. Косметолог не использовала специальную иглу для введения наполнителя — канюлю, из-за чего я стала выглядеть вот так», — пояснила она.

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Публикация стала вирусной и набрала более 139,1 тысячи лайков. Подписчики возмутились работой специалиста, о чем написали в комментариях под постом. «Это такой позор. Стоит тщательно подбирать мастера», «Вы меня буквально отговорили от этой процедуры», «По причине вот такого результата многие косметологи в принципе не рискуют делать эту процедуру», — высказались они.

В январе блогерша, пристрастившись к филлерам для губ, сделала процедуру 20 раз за два года и поделилась опытом. По словам юзерши, после многочисленного введения специального препарата у нее появились шишки под кожей. В связи с этим она решила избавиться от наполнителя.

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Екатерина Ештокина
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