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19:51, 18 января 2023Ценности

Девушка увеличила губы 20 раз за два года и поделилась опытом

У блогерши clynajo появились шишки в губах после введения 20 инъекций филлеров за два года

Кадр: @clynajo

Блогерша, пристрастившись к филлерам для губ, сделала процедуру 20 раз за два года и поделилась опытом. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах ифлюэнсерша с никнеймом clynajo (имя неизвестно) продемонстрировала пухлые губы неестественной формы. По словам юзерши, после многочисленного введения специального препарата у нее появились шишки под кожей. В связи с этим она решила избавиться от наполнителя. «Я уже дважды растворяла средство в губах, но, судя по всему, придется сделать это еще несколько раз», — призналась она.

Видео стало вирусным и набрало более 416 тысяч просмотров. Подписчики, в свою очередь, выразили поддержку девушке в комментариях под публикацией. «Какая грустная у вас история», «Вам все-таки стоит до конца удалить филлер», «Вы такая красивая, что вам не нужно ничего увеличивать», — высказались они.

Ранее в январе блогер с никнеймом plasticbotchedboy из Австралии показал внешность после удаления филлеров за миллионы рублей. Инфлюэнсер рассказал, что ранее перенес пересадку волос, удалил веснушки с лица и скорректировал форму носа. Кроме того, парень ввел в каждую из скул 10 миллилитров наполнителей, а в губы — более 13 миллилитров препарата.

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Екатерина Ештокина
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