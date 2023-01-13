Блогер показал внешность после удаления филлеров за миллионы рублей

Блогер plasticbotchedboy показал внешность после удаления филлеров за миллионы рублей

Блогер с никнеймом plasticbotchedboy из Австралии показал внешность после удаления филлеров за миллионы рублей. Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте

Инфлюэнсер рассказал, что ранее потратил на преображение более 32 тысяч фунтов стерлингов (более 2,6 миллиона рублей). Он перенес пересадку волос, удалил веснушки с лица и скорректировал форму носа. Кроме того, парень ввел в каждую из скул 10 миллилитров филлеров, а в губы — более 13 миллилитров данного препарата, продемонстрировав трансформацию в начале ролика.

Затем австралиец предстал перед камерой после растворения указанного средства. Так, его губы и скулы заметно уменьшились, и лицо приобрело другие пропорции. «Я потерял свою уникальность, я никто», — при этом заявил юзер.

В декабре сообщалось, что женщина с опухшим от филлеров лицом пыталась удалить их в течение 10 лет и поделилась опытом. Так, на размещенных кадрах Джузеппина Баккарелла предстала с отекшей и покрасневшей половиной лица.