Женщина перенесла 20 операций ради восстановления внешности после филлеров

Джузеппина Баккарелла с опухшим от филлеров лицом пыталась удалить их в течение 10 лет

Женщина с опухшим от филлеров лицом пыталась удалить их в течение 10 лет и поделилась опытом. На историю обратило внимание издание My London.

Так, на размещенных кадрах Джузеппина Баккарелла предстала с отекшей и покрасневшей половиной лица. При этом у женщины полностью закрыт один глаз из-за возникших побочных эффектов от проведенной косметологической процедуры. По словам пострадавшей от инъекций клиентки, в 2008 году косметолог ввел ей под кожу нерассасывающийся наполнитель для улучшения внешнего вида. «Через четыре года из-за этого препарата я испытала сильную боль в лице, а также заметила воспалительную реакцию», — рассказала она.

После этого женщина обращалась к докторам и перенесла уже 20 пластических операций ради восстановления внешности, однако ее нынешнее лицо стало сильно отличаться от прежнего. «Удаление филлеров хирургическим путем оставляет впадины на коже и углубления, а также большое количество шрамов. По сути, это обезображивание, и ни один из этих хирургов не хочет брать на себя никакой ответственности за результат», — рассказала Баккарелла.

По мнению адвоката женщины, она не может подать жалобу в суд ни на одного специалиста, поскольку из-за большого количества проделанных операций и упущенного времени уже невозможно доказать, кто виноват в испорченном внешнем виде Бекареллы.

Героиня материала заключила, что продолжит обращаться к врачам, чтобы вернуть свое прежнее лицо и чувствовать себя более уверенно в обществе.

Ранее 39-летняя американская телеведущая Кристина Холл из-за тяжелой аллергической реакции решила удалить филлеры из-под глаз. Холл заподозрила, что грудные импланты, с которыми она живет уже некоторое время, виновны в развитии у нее других заболеваний и состояний.