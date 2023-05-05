Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:37, 5 мая 2023Экономика

Объем активов российской «кубышки» вырос в рублях и сократился в долларах

Минфин РФ: объем ликвидных активов ФНБ на 1 мая составил 6,82 трлн рублей, или $84,8 млрд

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

По состоянию на 1 мая объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 12,47 триллиона рублей, что равно 8,3 процента прогнозного ВВП на 2023 год. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

При этом объем ликвидных активов (средства на банковских счетах в Банке России) главной российской «кубышки» составил 6,83 триллиона рублей, или 84,8 миллиарда долларов. По сравнению с состоянием на 1 апреля в рублевом выражении он вырос на 116 миллиардов рублей, а в долларовом — сократился на 2,2 миллиарда долларов.

Противоречивая динамика связана с ослаблением рубля в апреле по отношению к основным иностранным валютам более чем на десять процентов, что привело к переоценке активов в евро и юанях.

Ранее сообщалось, что в этом году правительство намерено выделить из ФНБ 900 миллиардов рублей на запуск восьми новых проектов. Пять из них уже утверждены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области захотели переселить 70 тысяч человек
Неспособным не изменять постоянной партнерше мужчинам дали совет
МИД Венгрии призвал посла США прекратить пропаганду войны
Минобороны сообщило о вербовке США специалистов по оружию массового поражения
Блогершу раскритиковали в сети за неожиданный метод выпрямления волос
Объем активов российской «кубышки» вырос в рублях и сократился в долларах
Врачи раскрыли тайну притворявшейся больной редчайшим заболеванием женщины
Зеленский согласился посетить Португалию
В России связали падеж птиц в Херсонской области с украинскими экспериментами
Шойгу дал поручение по снабжению вооружением российских войск в зоне СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.