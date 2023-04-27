Из «главной кубышки» России выделят почти триллион рублей на новые проекты

«Известия»: кабмин в 2023 году выделит из ФНБ почти триллион рублей на новые проекты

В этом году правительство России планирует выдать из «главной кубышки» — Фонда национального благосостояния (ФНБ) — почти триллион рублей на запуск восьми новых проектов. Об этом в четверг, 27 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на доклад Минэкономразвития по итогам работы за 2022-й и задачам на 2023-й годы.

Согласно документы, в текущем году траты из ФНБ снизятся незначительно по сравнению с прошлым годом. Кабмин планирует выдать 900 миллиардов рублей из фонда на запуск восьми проектов. При этом в общей сложности на них предусмотрено направить 1,7 триллиона рублей в течение всего времени их реализации. Между тем в 2022 году из «кубышки» было выдано 1,1 триллиона рублей на другие проекты.

Как заявил изданию замглавы Минэка Илья Торосов, правительство уже утвердило уже утвердил пять новых проектов для финансирования из ФНБ в январе и феврале 2023-го. Это льготный лизинг воздушных и водных судов, а также наземного пассажирского транспорта, а также в высокой степени готовности находятся проекты по строительству жилья на Дальнем Востоке и комплекса по переработке газа в Усть-Луге.

В пресс-службе Минфина изданию сообщили, что в случае финансирования проектов на 0,9 триллиона рублей в этом году риски исчерпания средств ФНБ существенно не возрастут.

Ранее замминистра финансов России Владимир Колычев заявил, что пополнение ФНБ в 2023 году будет возможным при устойчивом росте нефтегазовых доходов. Необходимо, чтобы цены на экспортируемую российскую нефть поднялись выше 60 долларов за баррель. При текущих добыче ресурса и соотношении курсов валют базовые поступления от экспорта в бюджет составляют восемь триллионов рублей.

Из-за снижения цен на нефть доходы бюджета сократились, а профицит внешней торговли России упал в 2,8 раза по сравнению с тем же периодом 2022-го. Минфин ожидал, что в апреле объем дополнительных нефтегазовых доходов составит минус 113,6 миллиарда рублей. Месяцем ранее ведомство готовилось недополучить 132,1 миллиарда рублей, однако результат составил минус 93,1 миллиарда рублей. Реальный объем потери доходов за февраль составил 95,7 миллиарда рублей.

В октябре 2022 года Минфин потратил около 259,7 миллиарда рублей из ФНБ, который называют главной кубышкой страны, на покрытие дефицита федерального бюджета. При этом, по словам Силуанова, в правительстве предпочитают использовать для финансирования дефицита бюджета займы, а не средства ФНБ. Он подчеркнул, что ведомство сделает все возможное, чтобы минимизировать использование резервного источника.