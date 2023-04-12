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18:00, 12 апреля 2023Экономика

Минфин назвал условия для пополнения ФНБ

Замглавы Минфина: пополнение ФНБ в 2023-м возможно при условии роста нефтегазовых доходов

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году будет возможным при устойчивом росте нефтегазовых доходов. Такие условия назвал замминистра финансов России Владимир Колычев, слова которого приводит «Интерфакс».

Для пополнения ФНБ необходимо, чтобы цены на экспортируемую российскую нефть поднялись выше 60 долларов за баррель. При текущих добыче ресурса и соотношении курсов валют базовые поступления от экспорта в бюджет составляют восемь триллионов рублей. Если эта планка будет преодолена, то власти будут снова наполнять ФНБ деньгами, объяснил Колычев.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что власти планировали бюджет с учетом цен на нефть около 70 долларов за баррель. Однако с учетом ограничений и дисконтов Россия продает ее дешевле и недополучает доходы.

«Поэтому если мы планировали в этом году пополнять ФНБ, то пока не пополняем, а, наоборот, чуть-чуть забираем, пока конъюнктура такая, не исключено, что конъюнктура изменится и будем опять пополнять», — объяснил он.

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Из-за снижения цен на нефть доходы бюджета сократились, а профицит внешней торговли России упал в 2,8 раза по сравнению с тем же периодом 2022-го. В феврале Минфин ожидал, что в марте объем недополученных нефтегазовых доходов составит 132,1 миллиарда рублей, актуальные данные и прогноз на апрель ведомство пока не публиковало.

В октябре 2022 года Минфин потратил около 259,7 миллиарда рублей из ФНБ, который называют главной кубышкой страны, на покрытие дефицита федерального бюджета. При этом, по словам Силуанова, в правительстве предпочитают использовать для финансирования дефицита бюджета займы, а не средства ФНБ. Он подчеркнул, что ведомство сделает все возможное, чтобы минимизировать использование резервного источника.

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Вячеслав Агапов
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