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12:20, 5 мая 2023Силовые структуры

В Ленобласти усилят контроль за пограничным режимом

ФСБ: в Ленинградской области усиливают контроль за пограничным режимом

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Ленинградской области усиливают контроль за пограничным режимом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ по региону.

По данным ведомства, в мае в приграничных районах Ленинградской области будут проводиться профилактические мероприятия, направленные на укрепление контроля за пограничным режимом.

Жителей приграничных населенных пунктов попросили не забывать документы, удостоверяющие личность, при выходе из дома, чтобы избежать возможных проблем, и проявлять понимание в отношении возможных неудобств во время проведения режимных мероприятий.

В спецслужбе отметили, что проверки будут проводиться совместно с полицией и Росгвардией.

Ранее полицейские вместе с сотрудниками ФСБ задержали шестерых риелторов за аферы с материнским капиталом на 16 миллионов рублей.

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Екатерина Власова
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