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12:11, 5 мая 2023Ценности

Стилист Рогов назвал гангстерские костюмы главным модным трендом

Стилист Рогов назвал гангстерские костюмы и брюки карго главными модными трендами сезона

Фото: Creative Lab / Unsplash

Российский стилист Александр Рогов назвал главные модные тренды в текущем сезоне. Соответствующей информацией он поделился в Telegram-канале своего бренда Rogov.

По словам специалиста, в 2023 году стали актуальны костюмы в гангстерском стиле, а также одежда из лакированной кожи. В то же время популярными оказались изделия с анималистичными принтами и наряды с металлизированными текстурами, отметил эксперт. Кроме того, в список вошли брюки карго и предметы гардероба с буфами.

Стилист проиллюстрировал публикацию снимками манекенщиц в указанных вещах. Модели предстали на фото в однобортных коричневых пиджаках и брюках в полоску, в платье-комбинации с леопардовым принтом и кожаном наряде, состоящем из объемной куртки и мини-юбки.

Ранее российский стилист и имиджмейкер Мария Абабкова назвала самые модные платья для выпускного вечера. Специалист посоветовала читательницам присмотреться в 2023 году к нарядам с разнообразными вырезами и разрезами. По ее словам, также будут в тренде облегающие фасоны.

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Алина Гостева
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