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12:35, 2 мая 2023Ценности

Российский стилист назвала самые модные платья для выпускного

Российский стилист Мария Абабкова назвала платья с вырезами модными для выпускного вечера

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Российский стилист и имиджмейкер Мария Абабкова назвала самые модные платья для выпускного вечера. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

Так, специалист посоветовала читательницам присмотреться в 2023 году к нарядам с разнообразными вырезами и разрезами. По ее словам, также будут в тренде облегающие фасоны.

«Также актуальны обтягивающие платье, платья на запах, платья, у которых разрез идет по подолу. Актуальны и минималистичные платья», — пояснила она.

В июне 2022 года стала известна средняя цена наряда для выпускного вечера. Тогда праздничный образ обошелся россиянкам в 10 тысяч рублей. Также сообщалось, что чаще всего девушки приобретали платья или костюмы стоимостью от четырех до шести тысяч рублей, а на оставшиеся средства докупали необходимую обувь, сумку и украшения.

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Карина Черных
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