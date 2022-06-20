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Россиянкам раскрыли среднюю цену выпускного платья

«Известия»: наряд для выпускного обойдется россиянкам в среднем в 10 тысяч рублей

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Россиянкам раскрыли среднюю цену наряда для выпускного вечера. Соответствующая информация появилась на сайте «Известий».

Согласно материалу, в 2022 году праздничный образ обойдется соотечественницам в 10 тысяч рублей. Отмечается, что чаще всего девушки приобретают платья или костюмы стоимостью от четырех до шести тысяч рублей, а на оставшиеся средства докупают необходимую обувь, сумку и украшения.

Стилист бренда Ksenia Knyazeva Мария Свердликова, в свою очередь, в интервью MK.RU порекомендовала читательницам издания стремиться к минимализму и покупать вещи с лаконичным дизайном. «Если платье простое, то ткань может быть с блестками, а если выбрали наряд с пышной юбкой, то стоит быть аккуратнее с цветом и декоративными элементами», — уточнила она.

По словам собеседницы издания, в тренде в нынешнем сезоне остаются платья-комбинации, яркие брючные костюмы, а также комбинезоны из атласа.

Ранее основатель дома моды, художник-модельер Виктория Андреянова назвала устаревшие фасоны платьев на выпускной. Специалистка призвала отказаться от многослойных нарядов с декором в виде роз и рюшей, которые напоминают украшения на кондитерских изделиях. Вместо них она порекомендовала выбирать контрастные сочетания в одежде и не бояться при этом вдохновляться эстетикой карнавала.

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Майя Пономаренко
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