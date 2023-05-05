Пограничники задержали пытавшегося заплыть в Россию иностранца

«Mash на Мойке»: на берегу Нарвы задержали плывшего в Россию словака с надувным кругом

На берегу Нарвы задержали иностранца, который пытался заплыть в Россию. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Mash на Мойке».

По данным издания, мужчина был одет в гидрокостюм. Свои вещи он сложил в рюкзак, который положил на детский надувной круг. Нарушителя заметили пограничники, которые задержали его и возбудили дело о незаконном пересечении границы.

Выяснилось, что задержанный является гражданином Словакии. За нарушение границы ему грозит до шести лет колонии.

16 февраля сообщалось, что на Украине пограничники задержали мужчин, которые пытались сбежать в Румынию на надувном матрасе.