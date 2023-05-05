Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:34, 5 мая 2023Силовые структуры

Пограничники задержали пытавшегося заплыть в Россию иностранца

«Mash на Мойке»: на берегу Нарвы задержали плывшего в Россию словака с надувным кругом

Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ России По Санкт-Петербургу и Ленобласти

На берегу Нарвы задержали иностранца, который пытался заплыть в Россию. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Mash на Мойке».

По данным издания, мужчина был одет в гидрокостюм. Свои вещи он сложил в рюкзак, который положил на детский надувной круг. Нарушителя заметили пограничники, которые задержали его и возбудили дело о незаконном пересечении границы.

Выяснилось, что задержанный является гражданином Словакии. За нарушение границы ему грозит до шести лет колонии.

16 февраля сообщалось, что на Украине пограничники задержали мужчин, которые пытались сбежать в Румынию на надувном матрасе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало потери украинских войск в районе Артемовска
Российского посла вызвали в МИД Польши
В Запорожской области объявили о вывозе жителей прифронтовых населенных пунктов
В Германии собрались увеличить производство снарядов для помощи Украине
Врач подсказал способ справиться с аллергией без лекарств
Американцы объяснили свое желание остаться в России
Показано равномерное распределение темной энергии во Вселенной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.