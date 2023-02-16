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15:51, 16 февраля 2023Бывший СССР

Украинцы захотели попасть в Румынию на надувном матрасе и попались

На Украине пограничники задержали мужчин, пытавшихся сбежать в Румынию на надувном матрасе

Фото: телеграм-канал «ДПСУ | Держприкордонслужба»

На Украине мужчины пытались попасть в Румынию, переплыв реку Прут на надувном матрасе, однако они попались пограничникам. О задержании сообщила Государственная пограничная служба республики в своем Telegram-канале.

«На надувном матрасе за границу. Четырех отчаянных задержали на границе с Румынией во время подготовки матраса для "переправы" через реку Прут», — говорится в сообщении ведомства.

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Кристина Есикова
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