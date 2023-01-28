На границе с Венгрией украинские пограничники взяли уклонистов, один притворялся женщиной

На границе с Венгрией украинские пограничники задержали трех уклонистов, один из которых притворялся женщиной. Об этом в субботу, 28 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Пограничники отдела «Вилок» в Закарпатской области Украины остановили трех человек, которые хотели незаконно пройти в Венгрию. «Задержанные являются военнообязанными гражданами Украины», — сказано в сообщении. Пограничники также утверждают, что украинцы хотели избежать мобилизации, один из них даже пытался притворяться женщиной, «однако в конце концов признался в обмане».

На них уже завели уголовное дело о незаконном пересечении границы. Позднее задержанными займется военкомат, их «ждет встреча с работниками территориального центра комплектования», рассказали пограничники Украины.

В конце декабря 2022 года МВД Украины сообщало, что в Одесской области была раскрыта схема незаконной переправки граждан призывного возраста через государственную границу с Молдавией за вознаграждение в шесть тысяч долларов с человека. Тогда же оперативники Подольского пограничного отряда на окраине села Новопетровка задержали четырех молодых людей, которые рассказали о «безопасной» поездке в Молдавию по объявлению в интернете.