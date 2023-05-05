В России предложили посылать на конфликтные встречи депутатов наподобие Валуева

Депутат Гаврилов предложил посылать на потенциально конфликтные встречи таких, как Валуев

На потенциально конфликтные мероприятия следует посылать депутатов наподобие Николая Валуева, который в прошлом был чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Такое мнение выразил депутат Госдумы Сергей Гаврилов в интервью РИА Новости.

С таким предложением парламентарий выступил в связи с нападением на российского делегата в ходе Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре. «Думаю, что лучше либо воздержаться от участия в таких мероприятиях, конечно, или посылать на такие мероприятия таких депутатов, как Николай Валуев, он бы смотрелся там более органично», — заявил Гаврилов.

Кроме того, добавил он, необходимо потребовать от стран, которые организуют подобные мероприятия, обеспечения всех мер безопасности, а также добиться наказания зачинщиков конфликта, в частности, их отстранения от дальнейшего участия во всех международных организациях и мероприятиях.

Депутат также призвал подумать о целесообразности участия России в подобного рода организациях, которые, по его словам, являются прикрытием и возможностью для экстремистских действий «украинских провокаторов».

Ранее стало известно о нападении на члена российской делегации во время ПАЧЭС в Анкаре. Инцидент был снят на видео, на котором видно, что украинский депутат наносит российскому делегату несколько ударов после того, как тот выдернул у него из рук украинский флаг.