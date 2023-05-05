Силовые структуры
Российского военного осудили на 13 лет за госизмену
Суд в Москве приговорил военнослужащего из Белгорода к 13 годам колонии за госизмену
Военный суд в Москве приговорил к 13 годам колонии военнослужащего из Белгорода Артема Семенова за совершение госизмены. Об этом сообщает «Интерфакс».
Процесс проходил в закрытом режиме из-за того, что материалы дела были засекречены. Известно, что преступление было совершено еще до начала специальной военной операции.
Российского военного задержали 30 марта. Он служил в одной из частей под Белгородом.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре младшего сержанта лишили звания и осудили на 3,5 года за самоволку.