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12:29, 5 мая 2023Силовые структуры

Российского военного осудили на 13 лет за госизмену

Суд в Москве приговорил военнослужащего из Белгорода к 13 годам колонии за госизмену

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Военный суд в Москве приговорил к 13 годам колонии военнослужащего из Белгорода Артема Семенова за совершение госизмены. Об этом сообщает «Интерфакс».

Процесс проходил в закрытом режиме из-за того, что материалы дела были засекречены. Известно, что преступление было совершено еще до начала специальной военной операции.

Российского военного задержали 30 марта. Он служил в одной из частей под Белгородом.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре младшего сержанта лишили звания и осудили на 3,5 года за самоволку.

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Елизавета Новикова
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