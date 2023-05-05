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20:22, 5 мая 2023Интернет и СМИ

Гузеева раскритиковала публичные соболезнования в соцсетях

Телеведущая Лариса Гузеева раскритиковала публичные соболезнования в соцсетях

Актриса и ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева раскритиковала публичные соболезнования в соцсетях. Соответствующий комментарий появился в ее Telegram-канале.

«Какая же это гадость: соболезнования в слезах и соплях по видео в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и других приложениях. Для кого?» — высказалась артистка. Она также назвала подобные посты в соцсетях пошлостью и гадостью.

Ранее Гузеева посетила Будапешт и назвала особенность этого популярного европейского города. Артистка призналась, что в столице Венгрии ее удивило небольшое количество людей.

В начале февраля Гузеева раскритиковала журналистов за распространение слухов о ее эмиграции на фоне поездки в Израиль. Она заявила, что уезжала в Тель-Авив на отдых и скоро вернется в Россию.

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Олег Давыдов
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