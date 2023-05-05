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10:35, 5 мая 2023Мир

Орбан допустил возможность поражения России «только в сказке»

Премьер Венгрии Орбан заявил, что поражение России возможно только в сказке

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Ситуация, при которой Россия потерпит поражение и смирится с этим, возможна только в сказке. Такое развитие событий допустил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает его слова РИА Новости.

Глава венгерского кабмина заявил, что у него не хватит воображения, чтобы представить, что кто-то может победить ядерную державу. «Думать, что русские сложа руки будут смотреть, как их побеждают, ломают их политическую систему, убивают их президента, устраивают атаку дронов над Красной площадью, верить, что они будут молча смотреть и смирятся с военным поражением, могут те, кто не вырос из детского возраста», — заключил он.

Ранее Орбан предрек миру войну из-за позиции западных лидеров. Политик указал на опасность либеральной повестки и так называемой прогрессивной внешней политики, которой придерживаются некоторые государства Запада. Он отметил, что страны отстают в демографии и экономике.

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Виктория Кондратьева
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