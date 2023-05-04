Орбан предрек миру войну из-за либеральной политики Запада

Премьер Венгрии Орбан: так называемая прогрессивная политика Запада ведет мир к войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек миру войну из-за позиции западных лидеров. Об этом он заявил на международной Конференции консервативных политических действий в Будапеште, передает ТАСС.

Политик указал на опасность либеральной повестки и так называемой прогрессивной внешней политики, которой придерживаются некоторые страны Запада. Орбан отметил, что последняя всегда ведет к войне. «Во имя экспорта демократии она переворачивает страны с ног на голову и создает хаос», — считает глава Венгрии.

Орбан отметил, что цветные революции, на старте которых звучали лозунги свободы, приводили к хаосу и смятению. Премьер-министр добавил, что считает современный либерализм империалистической идеологией, у которой есть много общего с идеями коммунизма.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Украина — несуществующая в финансовом плане страна. По его мнению, конфликт в стране закончится, как только остановится финансирование Киева со стороны Европы и США.

