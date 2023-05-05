Россияне раскрыли свое отношение к ипотеке от работодателя

SuperJob: 34 процента россиян заинтересованы в ипотеке от работодателя

Каждый третий сотрудник в России заинтересован в ипотеке от работодателя. Свое отношение к покупке жилья с помощью займа у компании граждане раскрыли в опросе SuperJob, передает «Российская газета».

На долю респондентов, которые готовы взять такую ипотеку, пришлось 34 процента. Среди привлекательных факторов они отметили выгодные условия. Еще 39 процентов опрошенных заявили, что не согласились бы оформить кредит от работодателя из-за риска оказаться в чрезмерной зависимости от компании. 27 процентов признались, что сомневаются.

Сотрудники с детьми чаще согласны на корпоративную ипотеку, чем бездетные, — 45 против 23 процентов. Похожий результат среди состоящих в браке и незамужних респондентов — 42 против 29 процентов. Женщины готовы улучшить жилищные условия таким образом в 38 процентах случаев, а мужчины — в 30 процентах. Среди россиян с разным уровнем дохода наибольшую заинтересованность показали опрошенные с доходом 50-80 тысяч рублей — на них пришелся 41 процент.

Эксперты отмечают, что за последние пару лет интерес к ипотеке от работодателя значительно вырос. В 2021 году только девять процентов сотрудников были согласны оформить этот вид кредита.

В апреле компания «Страна Девелопмент» провела опрос, который показал, что 50 процентов россиян планируют приобрести новое жилье в ближайшем будущем.