Россияне рассказали о планах купить квартиру в будущем

«Страна Девелопмент»: почти половина россиян планируют в будущем купить квартиру

Почти половина опрошенных россиян рассказали, что в обозримом будущем планируют купить новую квартиру. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании «Страна Девелопмент».

В компании не уточнили, сколько человек приняли участие в опросе. Однако около 50 процентов респондентов заявили, что планируют приобрести новое жилье в ближайшем будущем. При этом из них более трети купили квартиру менее года назад, 23 процента — год назад, а 17 процентов опрошенных — два года назад.

Что касается цели покупки, то 36 процентов опрошенных отметили, что хотят улучшить свои жилищные условия, так как у них увеличилось количество членов семьи. 25 процентов респондентов захотели повысить уровень комфорта, 24 процента участников опроса запланировали приобрести жилье для детей.

Ранее эксперты портала «Мир квартир» пришли к выводу, что жилье на вторичном рынке крупных городов России подорожало на три процента за первый квартал 2023-го и на восемь процентов за год. Средняя стоимость квадратного метра оказалась на уровне 98,8 тысячи рублей.