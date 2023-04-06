В России подорожало жилье

«Мир квартир»: вторичное жилье в России подорожало на 3%

Жилье на вторичном рынке крупных городов России подорожало на три процента за первый квартал 2023-го и на восемь процентов за год. О том, что в стране выросли цены на готовые квартиры, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала «Мир квартир».

Средняя стоимость квадратного метра «вторички» оказалась на уровне 98,8 тысячи рублей, а стоимость предложения — 5,3 миллиона рублей. С начала года «квадрат» подорожал в 64 из 70 российских городов, участвовавших в исследовании, в еще шести цена на него снизилась.

Наиболее заметно за квартал метр подорожал в Новокузнецке — на 11 процентов, в Магнитогорске, Челябинске и Астрахани — на 8 процентов, а также во Владикавказе — на 7 процентов. В некоторых городах «квадрат» подешевел: в Москве на 2,5 процента, в Калининграде и Санкт-Петербурге на 2 процента, в Севастополе и Новосибирске на 1 процент.

Средняя цена предложения с начала года сильнее всего выросла в Новокузнецке — на 13 процентов. За ним следуют Киров, Самара и Магнитогорск с подорожанием на 12 процентов, а также Тольятти — на 10 процентов. Удешевление вторичных квартир было зафиксировано в Санкт-Петербурге — на 4 процента, Москве — на 3 процента, Калининграде и Севастополе — на 2 процента, и Новосибирске — на 0,4 процента.

Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко отметил, что интерес россиян к «вторичке» начал оттаивать на фоне реализации отложенного спроса и роста курса доллара по отношению к рублю. «Покупатели все чаще между новостройкой и квартирой на вторичном рынке выбирают последнюю из-за более адекватной стоимости. Падению цен препятствует денежная эмиссия, которая разгоняет инфляцию. Однако обращает на себя внимание продолжение снижения ценников в столицах: это сдувается ценовой пузырь, образовавшийся в последние годы из-за дешевой ипотеки на "первичке" и потянувший за собой и "вторичку"», — рассказал эксперт.

В марте Луценко дал прогноз ценам на вторичное жилье в России. По его словам, подорожание придется на города, где обычно невысокие цены на квартиры. В то же время в Москве и Санкт-Петербурге стоимость квартир будет постепенно снижаться.