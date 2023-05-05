Израиль захотел восстановить отношения с Саудовской Аравией с помощью США

Reuters: Израиль выразил надежду на улучшение отношений с Саудовской Аравией благодаря США

Израиль захотел предпринять попытку восстановить отношения с Саудовской Аравией во время визита советника Белого дома по нацбезопасности США Джейка Салливана. О планах израильских властей рассказал 5 мая высокопоставленный сотрудник службы безопасности в беседе с Reuters.

Журналисты пишут, что в среду глава Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби беседовал со своим американским коллегой. 6 мая Салливан планирует посетить Саудовскую Аравию. Ожидается, что он встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

Ранее на этой неделе Салливан объявил о своей поездке и уточнил, что Вашингтон усердно работает над нормализацией отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

«Мы очень, очень надеемся, что во время его визита произойдет прорыв», — уточнил Ханегби в интервью Reshet 13 News.

Он также подчеркнул важность того, что Соединенные Штаты возглавят миссию, целью которой будет нормализация отношений Саудовской Аравии и Израиля. По словам Ханегби, это станет «историческим поворотным моментом».

7 апреля издание Politico писало о том, что США вполне устраивает сделка между Саудовской Аравией и Ираном при посредничестве Китая, которая может способствовать стабильности на Ближнем Востоке. Администрация президента Джо Байдена открыто беспокоилась о растущем влиянии Китая на Ближнем Востоке в связи с его посреднической ролью в восстановлении дипотношений Саудовской Аравии и Ирана, но многие видят выгоду в региональном наступлении Пекина, отмечали журналисты.