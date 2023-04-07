В США назвали интерес Вашингтона в примирении Саудовской Аравии и Ирана

Politico: США видит выгоду от сделки между Саудовской Аравией и Ираном при участии Китая

США вполне устраивает сделка между Саудовской Аравией и Ираном при посредничестве Китая, которая может способствовать стабильности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Politico.

Администрация президента США Джо Байдена открыто беспокоилась о растущем влиянии Китая на Ближнем Востоке в связи с его посреднической ролью в восстановлении дипотношений Саудовской Аравии и Ирана, однако многие видят выгоду в региональном наступлении Пекина.

«Не все в отношениях между США и Китаем должно быть игрой, победителем из которой выходит кто-то один», — пояснил сенатор Крис Мерфи. По его мнению, улучшение отношений между Эр-Риядом и Тегераном означает, что в регионе будет меньше конфликтов, и это снизит вероятность втягивания Соединенных Штатов в боевые действия на Ближнем Востоке.

Бывший посол США в Израиле Мартин Индик считает, что Соединенные Штаты должны рассматривать участие КНР в заключении соглашения между Саудовской Аравией и Ираном как «беспроигрышный вариант для своих интересов». «Если сделка сорвется, то вина за провал ляжет на плечи Пекина, и его вторжение в дипломатию Персидского залива будет воспринято как создание шума из ничего», — добавил дипломат.

6 апреля главы МИД Саудовской Аравии и Ирана впервые встретились после подписания странами соглашения о восстановлении дипотношений при содействии Китая. Иранский министр назвал их встречу «началом официальных дипломатических отношений между Тегераном и Эр-Риядом».