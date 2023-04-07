Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:20, 7 апреля 2023Мир

В США назвали интерес Вашингтона в примирении Саудовской Аравии и Ирана

Politico: США видит выгоду от сделки между Саудовской Аравией и Ираном при участии Китая
Фейсал ибн Фархан Аль Сауд и Хосейн Амир Абдоллахиан

Фейсал ибн Фархан Аль Сауд и Хосейн Амир Абдоллахиан. Фото: Saudi Press Agency / Reuters

США вполне устраивает сделка между Саудовской Аравией и Ираном при посредничестве Китая, которая может способствовать стабильности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Politico.

Администрация президента США Джо Байдена открыто беспокоилась о растущем влиянии Китая на Ближнем Востоке в связи с его посреднической ролью в восстановлении дипотношений Саудовской Аравии и Ирана, однако многие видят выгоду в региональном наступлении Пекина.

«Не все в отношениях между США и Китаем должно быть игрой, победителем из которой выходит кто-то один», — пояснил сенатор Крис Мерфи. По его мнению, улучшение отношений между Эр-Риядом и Тегераном означает, что в регионе будет меньше конфликтов, и это снизит вероятность втягивания Соединенных Штатов в боевые действия на Ближнем Востоке.

Бывший посол США в Израиле Мартин Индик считает, что Соединенные Штаты должны рассматривать участие КНР в заключении соглашения между Саудовской Аравией и Ираном как «беспроигрышный вариант для своих интересов». «Если сделка сорвется, то вина за провал ляжет на плечи Пекина, и его вторжение в дипломатию Персидского залива будет воспринято как создание шума из ничего», — добавил дипломат.

6 апреля главы МИД Саудовской Аравии и Ирана впервые встретились после подписания странами соглашения о восстановлении дипотношений при содействии Китая. Иранский министр назвал их встречу «началом официальных дипломатических отношений между Тегераном и Эр-Риядом».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Семен Александров
Обсудить
Последние новости
Значимость утечки секретных документов Пентагона по конфликту на Украине оценили
Россияне назвали причины оформления второй ипотеки
40-летняя Светлана Ходченкова снялась в откровенной позе на пилоне
Папа Римский призвал к пасхальному перемирию
На Украине предложили разрешить обслуживание на русском языке
Twitter вернул логотип с голубой птицей
Отметившая 70 лет в браке пара поделилась главным секретом крепких отношений
Труп мужчины вытащили из Обводного канала в Петербурге
В США назвали интерес Вашингтона в примирении Саудовской Аравии и Ирана
Признания задержанных ФСБ агента СБУ и его пособника попали на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.