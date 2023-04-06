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14:09, 6 апреля 2023Мир

Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана впервые встретились

Reuters: главы МИД Саудовской Аравии и Ирана восстановили дипотношения Тегерана и Эр-Рияда

Фото: Saudi Press Agency / Handout / Reuters

Министры иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд и его иранский коллега Хосейн Амирабдоллахиан при посредничестве КНР провели первую официальную встречу, восстановив дипотношения. Об этом сообщает Reuters.

Иранский министр в Twitter назвал ее «началом официальных дипломатических отношений между Тегераном и Эр-Риядом».

«Технические группы продолжат поиск путей расширения сотрудничества, включая возобновление двусторонних визитов официальных и частных делегаций, а также облегчением процедуры выдачи виз гражданам двух стран», — заявили главы внешнеполитических ведомств.

C 6 по 10 марта cекретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид аль-Айбан провели переговоры о возобновлении дипотношений. В результате Тегеран и Эр-Рияд при участии Пекина подписали соответствующее соглашение.

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Семен Александров
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