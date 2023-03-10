Иран и Саудовская Аравия помирились

Иран и Саудовская Аравия подписали соглашение о возобновлении дипотношений

Иран и Саудовская Аравия подписали соглашение о возобновлении дипотношений и в ближайшее время планируют открыть в странах диппредставительства. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид аль-Айбан вели примирительные переговоры с 6 по 10 марта. В результате Тегеран, Пекин и Эр-Рияд подписали совместное заявление после нескольких дней интенсивных переговоров в Пекине.

«Согласно состоявшимся переговорам, Исламская Республика Иран и Королевство Саудовская Аравия договорились возобновить свои дипломатические отношения и вновь открыть свои посольства и (дипломатические) миссии в течение максимум двух месяцев», — говорится в заявлении.

Ожидается, что министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии проведут встречу для реализации нового решения и договорятся об обмене послами.

В декабре 2022 года Глава комиссии парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде обвинил Саудовскую Аравию в финансировании беспорядков в стране. «У нас есть доказательства того, что Саудовская Аравия оказывает финансовую помощь этому (Iran International — прим. «Ленты.ру») и другим агентствам и телеканалам, антииранским оппозиционным группировкам, действующим за рубежом, а также сепаратистским группировкам, которые базируются в Иракском Курдистане», — сказал он. По его словам, Эр-Рияд финансировал их деятельность в последние годы.