Иран обвинил Саудовскую Аравию в финансировании беспорядков в стране

Глава комиссии парламента Ирана обвинил Саудовскую Аравию в финансировании беспорядков

Глава комиссии парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде обвинил Саудовскую Аравию в финансировании беспорядков в стране. Об этом в среду, 7 декабря, сообщает РИА Новости.

«У нас есть доказательства того, что Саудовская Аравия оказывает финансовую помощь этому (Iran International — прим. «Ленты.ру») и другим агентствам и телеканалам, антииранским оппозиционным группировкам, действующим за рубежом, а также сепаратистским группировкам, которые базируются в Иракском Курдистане», — сказал он. По его словам, Эр-Рияд финансировал их деятельность в последние годы.

Ранее иранский суд приговорил к смерти нескольких участников протестов, обвиняемых в убийстве сотрудника полиции нравов. Помимо этого, полиция во время митингов арестовала еще 11 человек, включая троих детей. Их обвинили в «коррупции на земле» и нарушении национальной безопасности.

В октябре президент Ирана Ибрахим Раиси обвинил в поддержке беспорядков в стране лидера США Джо Байдена. Раиси заявил, что американский президент позволяет себе «разжигать хаос, террор и разрушения в другой стране».

Акции протеста начались в Иране в сентябре после гибели 22-летней Махсы Амини, которая скончалась после задержания полицией нравов. Семья Махсы утверждает, что причиной ее гибели стало избиение сотрудниками полиции.